Bob Sagetin leski avautuu suuresta surustaan – kiittää saamastaan tuesta

Tammikuussa menehtyneen näyttelijäkoomikon Bob Sagetin, 65, leski Kelly Rizzo avautuu suuresta surustaan. Rizzo kiittää kaikista saamistaan viesteistä, joita hänelle on laitettu traagisien tapahtumien myötä. Asiasta uutisoi CNN .

Rizzo kertoo saaneensa ystäviä Instagramin kautta. Useat ihmiset ovat jakaneet hänelle tarinoita menetyksistä sekä kertoneet muita elämän asioita. Rizzo toteaa myös, että suru on asia, jota hän on joutunut opettelemaan.

– Ihmiset eivät oikein ymmärrä, että en halua puhua siitä, sillä se ei ole kovin hauska aihe, mutta se on jotain, jonka me kaikki käymme jossain vaiheessa läpi. Ja vaikka tämä on vieläkin hyvin uutta minulle, tuntuu kuin olisin jollain törmäyskurssilla. Varsinkin kun teen sen hyvin julkisesti, niin siihen tulee aivan uusi taso, hän kuvailee tuntemuksiaan.