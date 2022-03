Niukalla pukeutumisellaan hätkähdyttänyt nyrkkeilijä iskee MM-ottelussa – kertoo fanien erikoisista toiveista: "Minulle se on bisnestä"

Australialainen Bridges on tullut tutuksi paitsi voitoistaan nyrkkeilykehässä, myös vähäpukeisesta esiintymisestään. Bridgesin tapa saapua otteluidensa punnituksiin niukoissa alusasuissa on sekä ihastuttanut että suututtanut ihmisiä. Muun muassa vuosi sitten Bridgesin vastustaja Shannon Courtenay sanoi Bridgesin halventavan lajia toiminnallaan.

Itse lempinimellä Blonde Bomber tunnettu nainen ei huomiosta hätkähdä. Lauantaisen MM-ottelun alla Bridges kertoi oman kantansa asiaan.

– Kaikki ovat punnituksessa alusvaatteissa. Ero on siinä, että minulla on silikonirinnat. Ero on siinä, että minun rintani ovat suuret. Ja minulla on upea vartalo. Ja minulla on vaaleat hiukset, ja vaikka mitä. Siinä on se ero, Bridges sanoi Squaremilen hastattelussa.

– Se on turhauttavaa, nämä kaksoisstandardit. Se johtuu ainoastaan minun vartalostani.

Seuraava punnitus on edessä perjantaina, ja lauantaina Bridges saa uransa toisen mahdollisuuden ammattilaisnyrkkeilyn MM-titteliin, kun hän kohtaa argentiinalaisen Maria Cecilia Romanin IBF-liiton mestaruusottelussa.

– En osannut edes unelmoida tästä. Tietysti haluan MM-tittelin. Tästä on ollut puhetta, että pääsisin uudelleen titteliotteluun, Bridges sanoi kohtaamisen varmistuttua, Bridges sanoi Matchroom Boxingille.

Vastus lauantaina ei ole helppo, sillä 39-vuotias Roman on pitänyt IBF-liiton kääpiösarjan mestaruusvyötä hallussaan vuodesta 2017 puolustaen titteliään voitokkaasti seitsemän kertaa.

Roman on voittanut uransa 21 ottelusta 16 ja otellut kerran ratkaisemattoman. Bridges puolestaan kärsi ainoan tappionsa Shannon Courtenaylle vuosi sitten huhtikuussa WBA-liiton mestaruusottelussa.

"Täytyy markkinoida"

Siviiliammatiltaan matematiikanopettaja olevan Bridgesin huomiota herättävä tyyli on kerännyt naiselle vankan kannattajajoukon. Instagramissa seuraajia on kertynyt jo nelisensataatuhatta, Tik Tokissa yli 500 000. Englantiin Leedsiin muuttanut Bridges on eittämättä hyötynyt nyrkkeilyurallaan luomastaan imagosta.

– Ihmiset eivät ymmärrä, että nyrkkeily on bisnestä. Jos kuvittelee yhä, että kyse on vain taidoista – asia ei ole niin. Olen varma, että Ghanassa on loistavia nyrkkeilijöitä, joista kukaan ei ole kuullut mitään. Tai Filippiineillä, missä vain, Bridges sanoo.

– Jos kyse olisi taidoista, heidät tunnettaisiin. Mutta kun ei ole. Kyse on bisneksestä. Täytyy markkinoida. Miten saat ihmisiä tulemaan paikalle, jos kukaan ei tiedä, kuka v***u olet

Bridges on selvästi hyväksynyt tilanteen. Hän ei kenties ole maailman paras nyrkkeilijä, mutta kiinnostusta riittää. Tuosta huomiosta nainen on valmis ottamaan kaiken irti.

– Välitän vain siitä, että yhä useampi tulee katsomaan minua, katsomaan otteluita, koska siitä saan rahaa. En välitä kunnioituksesta. On aivan sama mitä tekee, kunnioitusta ei kuitenkaan saa, Bridges sanoo.

– Katie Taylor on yksi maailman parhaista ottelijoista, mutta ihmiset puhuvat hänestä paskaa koko ajan. Hän on v***n upea. He keksivät aina jotain, mistä piikitellä. Se on aivan sama.

"Olen tehnyt melkoisen summan rahaa"

Bridges on kehittänyt tapoja, jolla muuttaa suosiotaan rahaksi. Hän on muun muassa paljastanut ansaitsevansa tuhansia euroja toteuttamalla faniensa erikoisiakin toiveita.

Vuonna 2020 Bridges kertoi myyvänsä käytettyjä sukkiaan satojen eurojen hintaan. Bridges kertoo kaiken alkaneen vitsailusta ystävien kesken sen jälkeen, kun hän oli saanut ensimmäisen sukkapyynnön faniltaan. Ensimmäiset kaupat syntyivät 500 punnan, noin 600 euron hintaan.

Kun tieto bisneksestä levisi ympäri maailman, alkoi pyyntöjä sadella eri puolilta.

– Olen tehnyt melkoisen summan rahaa, Bridges sanoo.