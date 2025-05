Billie Eilishin albumin kansikuvan kuvauksista julkaistu video voi hirvittää vesipelkoista

Billie Eilishin albumin kansikuvan kuvauksista julkaistu video todistaa hänen olevan muusikko, joka "vihaa" green screeniä.

Yhdysvaltalainen laulaja-lauluntekijä Billie Eilish tunnetaan muusikkona, joka "vihaa" green screen -taustakankaan käyttämistä musiikkivideoissaan. Laulajan musiikkivideoiden kuvauksista on julkaistu videoita, jotka näyttävät, miten musiikkivideot ovat syntyneet, ja että niillä nähtävät tapahtumat ovat autenttisia ja kuvattu ilman green screen -taustakangasta.

Nyt videopalvelu Youtubeen on julkaistu video Eilishin vuosi sitten ilmestyneen Hit Me Hard and Soft -albumin kansikuvan kuvauksista.

Albumin kansikuvassa Eilish on veden alla ja uppoaa. Hänen yläpuolellaan, veden pinnan tuntumassa on ovi. Kansikuvan kuvauksista julkaistu video osoittaa, ettei Eilishiä ole muokattu kuvaan, vaan laulaja todella oli uppeluksissa veden alla vaatteet päällään.

Videolla kerrotaan, että Eilish oli vedessä seitsemän tunnin ajan ja että hänen nilkkoihinsa ja vyötärölle kiinnitettiin painoja, jotta hän vajoaisi veden pinnan alle.

Eilish kertoi vuosi sitten The Late Show with Stephen Colbert -ohjelman haastattelussa, että kansikuvan kuvaukset pidettiin Grammy-gaalan jälkeisenä päivänä vuonna 2024. Kuvauspaikalla oli suuri, vedellä täytetty säiliö, joka oli laulajan mukaan noin kolme metriä syvä.

– Minulla oli päälläni isot pitkät housut, suuret shortsit, lämpöpitkähihainen, flanellipaita, solmio, sormuksia, kädenlämmittimet, rannerengas ja paino – minuun oli kiinnitetty paino, hän kertoi.

Eilishiä haastatellut Stephen Colbert hämmästeli, kenen idea oikein oli kyseessä.

– Olen tehnyt saman niin monta kertaa, melkein kuollut kuvauksissa. Minun ikään kuin pitää kärsiä, laulaja vastasi.

Laulaja valotti, ettei kyse ole siitä, että hän haluaisi tehdä kuvauksissa jotain mahdollisimman epämukavaa, vaan siitä, että hän ajattelee ensin visuaalisuutta ja vasta sitten sitä, miltä vision toteuttaminen tulee hänestä tuntumaan.

– Minä käytännössä vesikidutin itseäni kuuden tunnin ajan, laulaja heitti.