Bild: Rammsteinin toimistoon murtauduttiin – epäillyltä hyökkääjältä tulenkatkuinen viesti

Saksalaisyhtye Rammsteinin yhtiön pääkonttoriin murtauduttiin maanantain ja tiistain välisenä yönä 26.–27. kesäkuuta Berliinissä. Bild-lehden tietojen mukaan toimiston ikkunat rikottiin ja tiilirakennusta on ilmeisesti myös töhritty.

Poliisin tiedottaja vahvisti murtautumisen Bildille. Se ei ole kertonut tapauksesta vielä lisätietoja, mutta epäilee, että rikoksella on voinut olla poliittinen motiivi. Lehden mukaan myös tekijä voi olla selvillä.

Saksalaisella Kontrapolis-sivustolla julkaistiin anonyymi kirjoitus, jonka kirjoittaja on kertomansa mukaan ollut mukana hyökkäämässä Rammsteinin pääkonttorille. Kirjoituksessa kerrotaan, että ikkunat on rikottu ja Rammsteinin logo on laitettu uuteen uskoon tekstillä: ”Ei lavaa rikollisille”.