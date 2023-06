Rammsteinin Münchenin-keikoilta kiellettiin kohuttu "nollarivi" ja jatkobileet

Saksalaisyhtye Rammstein on ollut viime aikoina kohun silmässä, kun yhtyettä ja etenkin sen laulaja Till Lindemannia kohtaan on esitetty syytöksiä sosiaalisessa mediassa. Keskustelua ovat herättäneet myös yhtyeen etko- ja jatkobileistä, jonne kerrotaan kutsuttavan kauniita nuoria naisia.

Rammsteinin on määrä soittaa tällä viikolla neljä keikkaa Saksan Münchenissa. Keikkojen järjestäjä Propeller Music & Event GmbH on nyttemmin päättänyt, ettei yhtyeen Münchenin-keikoilla nähdä kohuttua "nollariviä" (row 0) eikä keikkojen yhteydessä järjestetä jatkobileitä.

Nollarivillä tarkoitetaan esiintymislavan etuosan rajattua aluetta, jonne Rammsteinin on kerrottu haalivan kauniita nuoria naisia. Nollariviin valituille naisille aukeaa usein pääsy yhtyeen yksityisiin etko- ja jatkobileisiin, joissa he voivat juhlia yhtyeen jäsenten kanssa. Etenkin Lindemannin toiminnasta etko- ja jatkobileissä on viimeaikoina esitetty erilaisia väitteitä useiden naisten toimesta.