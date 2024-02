Biden: Toivoa on, että tulitauko Gazassa alkaisi ensi viikon alussa

Neuvotteluja on käyty pitkään Israelin ja äärijärjestö Hamasin välillä. Biden sanoi, että sopimuksen syntyminen on lähellä, mutta se ei ole vielä valmis.

– Toiveenani on, että ensi maanantaina meillä olisi tulitauko voimassa, Biden sanoi New Yorkissa.

Tilanteesta neuvoteltiin viikonlopun aikana Ranskan pääkaupunki Pariisissa. Eri tahojen mukaan neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseksi kutsuttuun tilanteeseen, tosin ilman Gazaa hallitsevaa Hamasia. Yhteisymmärryksestä kertoi Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan .

Neuvotteluiden määrä jatkua

– Se on tehtävä, koska tavoitteemme on täysi voitto ja täysi voitto on käden ulottuvilla, ei kuukausien, vaan viikkojen päässä, kun aloitamme operaation, Netanjahu väitti.