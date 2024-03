Biden tapaa Filippiinien ja Japanin johtoa

Tapaamisen on tarkoitus edistää kolmen valtion yhteistyötä Aasian ja Tyynenmeren liittolaisten kesken.

Varsinkin Filippiinien ja Kiinan välit ovat kiristyneet Etelä-Kiinan merellä, jossa maiden aluksien välillä on ollut yhteenottoja.

Valkoisen talon lehdistösihteeri Karine Jean-Pierre sanoi, että maiden johtajien on määrä vahvistaa sidettä, joka on rakennettu historiallisten ystävyyssuhteiden ympärille. Hänen mukaansa maat jakavat näkemyksen vapaasta ja avoimesta indopasifisesta merialueesta, joka on viesti Kiinan suuntaan.