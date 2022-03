Biden: Putin on diktaattori, joka ei ole koskaan ollut näin eristetty – puheessa korostui lännen yhtenäisyys

– Amerikka on yhtenäinen, länsi on yhtenäinen, maailma on yhtenäinen. Venäjällä ei ole mitään mahdollisuuksia pärjätä. Tämä oli hyvä puhe, arvioi Uutisaamun vieras kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttillä.

Vieraat arvioivat, että Ukrainan sota on ollut tekijä, joka on yhdistänyt Yhdysvallat.

– Tämä on ensimmäinen asia, joka on yhdistänyt Yhdysvallat. Yhtäkkiä kulttuurisota, joka on ajanut veljen siskoa vastaan, on pois, Penttilä sanoo.