Biden on ristitulessa Ukrainan tukemisesta – lähettääkö F16-hävittäjiä vai eikö?

– F16 on paras vaihtoehto saatavuudeltaan ja yhteentoimivudeltaan tulevan läntisillä sotakalustolla varustetun Ukrainan kanssa. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on lukuisia F16-hävittäjiä, puhumme tuhansista. Hävittäjät voisivat todella vaikuttaa Ukrainan sodan kulkuun ja on korkea aika toimittaa ne, sanoo Yhdysvaltain armeijan entinen kenraalimajuri Gordon "Skip" Davis.