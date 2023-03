Biden: Kiina ei ole "vielä" toimittanut aseita Venäjällä – MTV seuraa sotaa

Yhdysvaltain presidenti Joe Bidenin mukaan Kiina ei ole "vielä" toimittanut aseita Venäjälle. Hänen mukaansa on kuitenkin merkkejä siitä, että Kiina harkitsee Venäjän aseellista tukemista.

Perjantai:

Yhdysvalloissa demokraattien ja republikaanien senaattorit ovat kehottaneen presidentti Joe Bidenin hallintoa jakamaan tietoa Kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) kanssa. ICC syyttää Venäjän presidentti Vladimir Putinia sotarikoksista ja on antanut tästä pidätysmääräyksen. Kuuden senaattorin lähettämän kirjeen mukaan hallinnolla olisi joustavuutta auttaa Kansainvälistä rikostuomioistuinta.

YK kertoo dokumentoineensa Venäjän hyökkäyssodan aikana kymmeniä tapauksia, joissa on teloitettu sotavankeja.

Teloituksia ovat tehneet sekä ukrainalaiset, että venäläiset joukot. YK:n mukaan Venäjän hallussa olevilta alueilta on vaikeampi saada tietoa. Asiasta uutisoi uutiskanava CNN .

Tuoreen raportin mukaan Venäjän joukkojen on dokumentoitu teloittaneen ainakin 15 ukrainalaista sotavankia. Ukrainalaisia sotavankeja on käytetty myös ihmiskilpinä. Myös venäläisjoukkojen tekemistä kidutuksista on saatu tietoa.