Näissä maissa sotarikoksista syytetty Putin voidaan pidättää – katso lista yli 120 maasta

Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on määrännyt Venäjän presidentti Vladimir Putinin pidätettäväksi syytettynä sotarikoksesta. Pidätysmääräyksen syynä on ukrainalaisten lasten laittomat siirrot Venäjälle. Kansainvälisen tuomioistuimen ICC:n mukaan on riittävät perusteet uskoa, että Putin on henkilökohtaisesti rikosoikeudellisessa vastuussa siirroista.