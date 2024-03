Biden ja Trump voittoon Louisianan esivaaleissa

Yhdysvalloissa istuva presidentti Joe Biden , 81, ja entinen presidentti Donald Trump , 77, ovat odotetusti voittaneet puolueidensa presidenttiehdokaskilvan esivaalit Louisianassa, kertovat muun muassa uutistoimisto AP ja New York Times.

Kummallakin omat haasteensa

Vaikka Bidenilla ei ole varteenotettavaa vastustajaa, on hänellä kuitenkin vastassaan protestiliike, joka on muodostunut vastustamaan eritoten hänen hallintonsa Lähi-idän politiikkaa ja Israelin tukemista. Michiganissa alkunsa saanut liike on AP:n mukaan levinnyt muihinkin osavaltioihin, joissa ne pyrkivät saamaan taakseen esivaaliääniä pois Bidenilta.