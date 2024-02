Biden: Gazaan pyritään neuvottelemaan kuuden viikon tulitauko

Biden sanoi myös, että lähellä Egyptin rajaa olevan Rafahin kaupungin siviilit on turvattava.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on käskenyt maan asevoimia valmistelemaan maahyökkäystä Rafahiin. Alueella on jopa miljoona palestiinalaista.

Kuningas Abdullah vaati puheenvuorossaan täydellistä tulitaukoa Gazaan, jotta sota saataisiin loppumaan ja totesi, että Israelin on pidättäydyttävä hyökkäämästä Rafahiin.

– Tarvitsemme kestävän tulitauon nyt. Tämän sodan on loputtava, Abdullah sanoi tiedotustilaisuudessa.

Biden: Israelin voimankäyttö ylimitoitettua

Israel on vastannut Hamasia vastaan valtavalla voimalla Gazan alueella. Hamasin alainen Gazan terveysministeriö on kertonut, että Israelin vastatoimissa on kuollut yli 28 300 ihmistä, joista suurin osa naisia ja lapsia.