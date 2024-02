Hazan terveysministeriö: Israelin ilmaiskut surmanneet yli 50 ihmistä Rafahissa

Rafahin ympäristössä on nykyisellään yli puolet Gazan päälle kahdesta miljoonasta asukkaasta, koska Israel on aiemmin määrännyt ihmisiä evakuoitumaan alueelle.



Israelin ilmaiskut Gazan eteläosassa sijaitsevaan Rafahin rajakaupunkiin ovat surmanneet yli 50 ihmistä, sanoo Hamasin valvoma Gazan terveysministeriö.



Hamas-hallinnon mukaan iskut ovat osuneet yli kymmeneen taloon ja kolmeen moskeijaan.



Uutistoimisto AFP:n toimittajat ja muut silminnäkijät olivat kuulleet iskujen sarjan sekä nähneet savun nousevan Rafahin ylle.



Äärijärjestö Hamasia vastaan sodan julistanut Israel on viime päivinä uhannut hyökätä Rafahin alueelle, ja useat tahot ovat ilmaisseet huolensa aikeiden vuoksi.



Israel sanoo pelastaneensa panttivankeja

Israelin asevoimat sanoi maanantaina antamassaan lausunnossa, että israelilaisjoukot olivat tehneet ennen aamunkoittoa sarjan iskuja "terrorikohteisiin" Shabouran alueella Gazan kaistan eteläosassa. Asevoimien tiedotteen mukaan iskut olivat jo päättyneet.



Sittemmin asevoimat kertoi viestipalvelu X:ssä, että Rafahissa tehdyn yöllisen operaation yhteydessä oli pelastettu kaksi israelilaista panttivankia. Pelastettujen panttivankien kerrottiin olevan hyvässä kunnossa.



Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on aiemmin käskenyt maan asevoimia valmistelemaan maahyökkäystä Rafahiin.



Israelin asevoimien mukaan Rafahissa on runsaasti Hamasin taistelijoita ja järjestön johtoa. Netanjahu on korostanut, ettei "täydellinen voitto" Hamasista ole mahdollinen, jos Rafahiin ei hyökätä.



Hamasin sotilaallinen siipi sanoi sunnuntaina, että kaksi panttivankia oli kuollut ja kahdeksan vakavasti haavoittunut Israelin pommituksissa viime päivinä. Uutistoimisto AFP ei ole kyennyt varmistamaan tietoa riippumattomista lähteistä.

Järjestöt varoittavat hyökkäyksen seurauksista