KRP otti Lahdessa kiinni miehen, joka HS:n mukaan vaikuttaa nigerialaisessa separatistiliikkeessä

Helsingin Sanomien mukaan kiinniotettu on lahtelainen paikallispoliitikko Simon Ekpa.

Kiinniotosta on kirjoitettu myös kansainvälisessä mediassa. STT ei ole tavoittanut Ekpaa kommentoimaan.

HS ja muut mediat ovat kertoneet Ekpan vaikuttavan Biafran alkuperäiskansat -separatistiliikkeessä (IPOB), joka ajaa Kaakkois-Nigeriassa sijaitsevan Biafran itsenäisyyttä. Medioiden mukaan Ekpa on kehottanut laajaa sosiaalisen median seuraajajoukkoaan boikotoimaan Nigerian tulevia vaaleja.

Poliisi on kuulustellut epäiltyä

– Varsinainen esitutkinta asiassa käynnistyi helmikuun alussa, ja sen perusteella epäillään, että lahtelaismies on kerännyt rahaa rahankeräyslain vastaisesti. Poliisi on kuulustellut epäiltyä, mutta tutkinta on vielä alkuvaiheessa, sanoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja Tommi Reen.