Lähtökohdat haastoivat Isaac Senen ja Marko Keräsen parinvaihtoviikkoa: "Meitä ei kilpatanssimaailmassa ikinä yhdistettäisi"

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa jaksossa vietettiin parinvaihtoviikkoa, ja kaikki TTK:n tähtiparit laitettiin sekaisin edellisen lähetyksen lopussa suoritetun arvonnan perusteella.

– On ollut erilainen viikko. Me ollaan oltu sellaisia keskiyön harjoittelijoita, ollaan oltu salilla aika lailla koko viikko semmoisessa kuplassa keskenään. Ei olla nähty juuri ketään tällä viikolla, ollaan haahuiltu foxia siellä keskenään. Ollut ihan törkeän kivaa, kun se kiire ja hälinä on ollut meidän ympäriltä pois kokonaan, Keränen tunnelmoi MTV Uutisille suoran lähetyksen päätteeksi.

Keränen ja Sene tanssivat sunnuntaina AveragekidlukenVitun hyvin (Hiton hyvin) -kappaleen tahtiin. Mielenterveyden haasteista kertova kappale oli kaksikon mukaan antoisa lähtökohta esityksen luomistyölle. Tähtiopettajan mukaan haasteitakin oli matkan varrella, johtuen parin fysiikasta.

– Me olemme eri mittaisia, paritanssissa just sellainet hylkiöt, meitä ei kilpatanssimaailmassa ikinä yhdistettäisi yhteen. Mutta kuitenkin, tämä viikko on mennyt treenaten ja keskustellen, semmoisessa vuorovaikutuksessa koko ajan. Meillä on ollut ihan himmeitä juttuja, minun mielestä, Keränen kertoi.

Sene kuvailee viikon olleen hänelle ja Keräselle omalla tavallaan tietynlainen terapiaviikko – muutenkin kuin heidän tanssiesityksensä juonen puolesta. Foxtrotia Sene oli etukäteen hieman jännittänyt.

– Kauhistelin sitä paljon enemmän, koska kaikki vähän puhuivat foxista silleen, että no, siinä on ne ärsyttävät askeleet, se kanta, päkiä, päkiä, kanta, kanta, päkiä. Mutta sitten kun sinä (Keränen) istutit sen tänne, niin se alkoi tuntua tosi luontevalle. Se on vähän semmoinen tanssi, että kotona sillä lailla puolivahingossa tanssin sitä jossain olkkarissa, Sene mietti.

Kaksikko pohti haluavansa mahdollisesti myös vastaisuudessa viettää aikaa yhdessä. Keränen haastoi Senen haastattelun aikana harrastamaan kanssaan yhdessä kulttuuria.

– Minulla on vähän sellainen haaste, kun sanoit, että olit käynyt veljesi kanssa oopperassa, niin mentäisiin katsomaan joku nykytanssijuttu. Ehkä me otetaan tällainen herrain kulttuurikerho, eikös se olisikin aika hyvä, Keränen pohti Senen kompatessa ajatusta.

Katso yllä olevalta videolta, millaisen uuden vinkin Isaac Sene sai Marko Keräseltä parinvaihtoviikon aikana ja millainen yhteys kaksikon välille syttyi.

Alla olevalla videolla kaksikon foxtrot.

3:58