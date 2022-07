Bernie Ecclestone selittelee kamalia Putin-kommenttejaan – oleellinen asia ei mennyt nappiin

"Olen pahoillani, jos..."

– Minut kasvatettiin toisen maailmansodan aikana, joten tiedän, millaista se on. Olen pahoillani siitä, että ihmiset Ukrainassa joutuvat kärsimään jostakin, mitä he eivät ole tehneet. He eivät ole tehneet mitään väärää. He eivät ole aloittaneet mitään, eivätkä ole tehneet mitään. He haluavat jatkaa elämäänsä. He haluavat lastensa käyvän koulua ja yrittävän mennä töihin sekä ansaita elantonsa pitääkseen perheensä elossa. Joten he eivät ansaitse sitä, että he joutuvat kärsimään. Se ei ole hyväksi kenellekään.