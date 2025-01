Benedict Cumberbatch koki kauhunhetkiä kuvausreissulla – puhjennut autonrengas johti kidnappaukseen

Benedict Cumberbatch kokee elämänsä muuttuneen vuonna 2004, kun hän joutui kidnappauksen uhriksi kuvausreissulla Etelä-Afrikassa.

Brittinäyttelijä Benedict Cumberbatch, 48, kertoo Variety-lehden haastattelussa joutuneensa kidnappauksen uhriksi Etelä-Afrikassa vuonna 2004, jolloin hän oli maassa kuvaamassa BBC:n minisarjaa To the Ends of Earth.

Cumberbatchin mukaan hän oli palaamassa sukellusreissulta ystäviensä kanssa ja ajamassa takaisin majoitukseensa, kun auton rengas puhkesi. Kun joukko ajoi auton tien sivuun, paikalle saapui yllättäen kuusi miestä, jotka ryöstivät sekä sieppasivat heidät.

Näyttelijä seurueineen pakotettiin auton kyytiin ja auto lähti liikkeelle. Ajomatka kesti tunteja.

Lopulta ryöstäjät päästivät joukon ulos autosta, sitoivat heidät ja pakottivat istumaan teloitustyyliin. Sitten miehet pakenivat paikalta.

Cumberbatchin mukaan kokemus muutti häntä itseään perustavanlaatuisella tavalla.

– Se antoi minulle ajantajua, mutta ei välttämättä hyvää sellaista. Se sai minut kärsimättömäksi elämään vähemmän tavallista elämää, ja käsittelen yhä tuota kärsimättömyyttä.

Lue myös: Benedict Cumberbatchin kotiin hyökkäsi mies kalaveitsen kanssa

Näyttelijän mukaan välikohtaus sai hänet myös hakeutumaan kokemusten pariin, jossa saisi tuntea adrenaliirin virtaavan. Aikoinaan Cumberbatch harrastikin muun muassa laskovarjohyppäämistä sekä muita extreme-urheilulajeja ja kuvailee olleensa suorastaan adrenaliiniaddikti.

– Se sai minut ajattelemaan: "voin kuolla koska tahansa". Hyppäsin lentokoneista ja otin kaikenlaisia riskejä. Vanhempieni lisäksi minulla ei kuitenkaan ollut siinä vaiheessa muita huollettavia. Nyt se on muuttunut, ja se tekee raittiiksi.

Cumberbatch meni vuonna 2014 naimisiin teatteriohjaaja Sophie Hunterin kanssa, ja parilla on kolme alakouluikäistä lasta. Näyttelijän mukaan lasten saaminen on jälleen kerran muuttanut hänen ajantajuaan.

– Nuorimmaiseni täyttää kuusi vuotta ja ajattelen: "Olen kuusikymppinen, kun hän täyttää 21". Se on hullua. Se on mennyt niin nopeasti. Tärkeysjärjestys on muuttunut valtavasti, ja se saa arvostamaan sitä, mitä tekee elämällään, aivan eri tavalla.

– Se kyllä painaa minua. Kun sinusta tulee vanhempi, ajatuksesi kääntyvät paljon enemmän kuolevaisuutta kohtaan.

Benedict Cumberbatch tunnetaan erityisesti rooleistaan elokuvissa The Imitation Game, Kaiken teoria, Doctor Strange sekä Hobitti-elokuvasarjasta. Näyttelijä esitti myös Sherlock Holmesia vuosina 2010-2017 BBC:n sarjassa Sherlock.