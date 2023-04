Tähtipakki Sami Niku teki sopimuksen

– Sami halusi jäädä Jyväskylään vielä vuodeksi, mikä on meille äärimmäisen positiivinen juttu. Hän oli maineensa veroinen kiekollinen puolustaja ja myös kokonaisvaltainen pelaaminen kehittyi kauden aikana, JYPin urheilujohtaja Mikko Viitanen iloitsee tiedotteessa.

– On hieno asia, että JYP täyttää 100 vuotta ja siinä halusin itsekin olla mukana. Perhe viihtyy hyvin Jyväskylässä, joten päädyimme one more yeariin, Niku sanoo.