Bemari yllätti täysin uudella autolla, tarjolle vain yltiötehokas M-versio – voiman riittävyydestä huolehtii 750-heppainen V8

BMW:n juuri esittelemä Concept XM visioi historian tehokkainta M-sarjalaista, jonka on määrä tulla tuotantoon ensi vuonna. Tuolloin saksalaisvalmistajan suorituskykyisimmistä malleista vastaavan M-osaston perustamisesta tulee kuluneeksi puoli vuosisataa.

BMW XM on siinäkin mielessä poikkeuksellinen M-sarjan auto, ettei siitä ole tulossa lainkaan tavanomaista versiota. Näin ollen XM on ensimmäinen M-sarjalainen M1:n jälkeen, jonka kohdalla on päädytty samanlaiseen ratkaisuun.