Belgian poliisi etsii vaarallista sotilasta, joka on uhkaillut virustutkijaa – mies katosi armeijan leiriltä mukanaan suuri määrä aseita

Jurgen Conings, 46, on uhkaillut toistuvasti tunnettua virustutkijaa Marc Van Ranstia ja tämän perhettä sekä useita muita ihmisiä.

Van Ranst on neuvonut Belgian viranomaisia koronapolitiikassa ja puhunut koronarokotteiden ja -rajoitusten puolesta. Hänet on nyt viety turvaan. Asiasta kertoo muun muassa uutistoimisto AP.

Poliisi pitää Coningsia vaarallisena

Poliisi kuvaa Coningsia äärioikeistolaiseksi ja pitää häntä vaarallisena. Mies on myös maan oikeusministeriön mahdollisten terroristien listalla äärioikeistosympatioidensa takia.

– Kysymys kuuluu nyt tietenkin, miten tämä on mahdollista. Miten sotilaalla, joka on uhkaillut ihmisiä jo ennen tätä, on vapaa pääsy tällaisten aseiden ääreen? Sitä ei voi hyväksyä, Belgian pääministeri Alexander De Croo ihmettelee.