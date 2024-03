BBC: Prinsessa Catherine -huhut liittyvät venäläisiin trolleihin – "Mitä tahansa, mikä lisää yhteiskunnallisia jännitteitä"

BBC:n mukaan kyseisellä ulkomaisella vaikutusverkostolla on kokemusta tällä alalla ja se on keskittynyt Ukrainan tuen heikentämiseen.

Huhumyllyn voimistamista entisestään

Professori Innes on tunnistanut venäläisen disinformaatioryhmän, joka on osallisena tässä. Se ei ole valtiollinen yksikkö, mutta se liittyy henkilöihin, joita on hiljattain rangaistu Yhdysvalloissa, koska heidän väitetään osallistuneen valeuutisia levittäneeseen "pahantahtoiseen vaikutuskampanjaan".