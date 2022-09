BB-Tuula, 59, on selvinnyt vakavasta onnettomuudesta ja rintasyövästä: "Itkut pitää itkeä ja surut kohdata"

Big Brother Suomi -ohjelma alkoi sunnuntaina Nelosella. Yksi asukkaista on Oulussa asuva Tuula, 59, ja puhelias nainen paljasti vahvuudekseen hyvän keskustelutaidon ja positiivisuuden.

– Mieheni sanoi kerran, että pohjoiskarjalainen nainen on sellainen, että se puhuu sisään ja ulos hengittäessä ja toisinaan myös nukkuessa, Tuula nauraa.

Kolmen päiväkodin johtajana työskentelevä Tuula kuitenkin myöntää, että muiden kuuntelemista hän on joutunut harjoittelemaan. Tuula kuvailee itseään elämänjanoiseksi ja heittäytyväksi ihmiseksi.

– Vilpittömästi kohtaamalla ikävät asiat ja myöntämällä itselleen, että tällainen tilanne on nyt elämässä. Lisäksi ystävät ovat ne, jotka auttavat. Oikeastikin on tutkittu, että jos on yksikin rakastava ihminen elämässä niin se kantaa ja antaa voimaa. Itkut pitää itkeä ja surut kohdata.