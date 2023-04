BB-äänenä tunnettu Jari Karjalainen paljastaa haastavimman äänityönsä: "Sitä piti hetken aikaa hakea"

Ääninäyttelijä Jari Karjalaisen, 54, ehkä tunnistettavin työ on alkuperäinen Big Brother -ääni. Big Brother -ohjelman vaihtaessa kanavaa myös BB-ääni vaihtui Karjalaisesta toiseksi 6–7 vuotta sitten. Hän on spiikannut niin linja-autoissa kuin lentokoneissa ja toiminut MTV:n kanavaäänenä.

Musiikillisesti häntä on voinut kuulla Hausmylly -yhtyeen laulajana vuosina 1989–2018.

Normaalista puheäänestä Karjalaista ei kuitenkaan tunnisteta. Äänitystilanteessa äänenpaine on huomattavasti pienempi kuin normaalissa kommunikoinnissa, toki riippuen siitä, mitä tekee.

– Lisäksi yleensä keskustelu tapahtuu ympäristössä, jossa on hälinää. Ääni on automaattisesti korkeampi ja volyymi reippaampi. Keskustelutilanteessa käytetään myös erilaista kieltä. Se, mitä äänitetään, on siloteltua, siivottua ja kirjakielihenkistä tekstiä, Karjalainen kertoo MTV Uutisille.