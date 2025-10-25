Saksalainen jalkapallojätti Bayern München ylsi lauantaina jakamaan Euroopan ennätystä.

Bayern voitti Bundesliigan pelissä Borussia Mönchengladbachin 3–0 ja venytti voittoputkensa kauden alusta alkaen jo kolmeentoista otteluun kaikki kilpailut mukaan lukien.

Aiemmin Euroopan sarjoissa moiseen voittostarttiin on yltänyt vain italialainen AC Milan kaudella 1992–93.

Bayernin voittosarjan avasi 2–1-voitto Stuttgartista Saksan supercupissa 16. elokuuta. Sen jälkeen on tullut kahdeksan voittoa Bundesliigassa, kolme Mestarien liigassa ja yksi Saksan cupissa. Bayern johtaa Bundesliigaa viiden pisteen erolla Leipzigiin, jolla on kahdeksasta ottelusta kuusi voittoa, tasapeli ja tappio.

Bayern marssi lauantaina Gladbachia vastaan helppoon voittoon, vaikka tuttu maalintekijä jäikin tehoitta: Harry Kanelta hylättiin maali paitsion takia, ja brittisuuruus jäi ilman täysosumaa vasta toisen kerran tällä kaudella.