Barcelona-tähti kritisoi omiaan, El Clasicon jälkeinen näky pukukopissa oli liikaa – "Tämä on ongelma"

– Tämä on ongelma. Tunnetta on oltava enemmän – varsinkin, jos häviät ja tiedät pystyväsi parempaan. Mutta sinä et vain reagoi. Loppujen lopuksi se siirtyy myös kentälle. Meidän täytyy ottaa valtava askel sillä saralla tai muuten Real Madrid tai jopa Girona karkaa meiltä, Gündogan kritisoi.