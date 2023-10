Käsittämätön loppu! Real Madrid huimaan voittoon El Clasicossa

Ottelun ratkaisu saatiin vasta lisäajalla. Maalin viimeisteli Bellingham Luka Modricin loistavan esityön päätteeksi. 20-vuotiaalla Bellinghamille jo kauden kymmenes maali Espanjan pääsarjassa. Voitto tarkoitti myös sitä, että Real Madrid nousi sarjakärkeen. Se on tasapisteissä Gironan kanssa, mutta on voittanut joukkueiden keskinäisen pelin. Barcelona on kaksikkoa neljä pistettä perässä kolmantena.