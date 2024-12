Monet Shirly Karvisen someseuraajat vertasivat juontajan asua suomalaisille tuttuun juomaan.

Shirly Karvinen juontaa parhaillaan Maikkarilla nähtävää Bachelor Suomi -ohjelmaa, jossa Joonas Kenttämies etsii elämänsä rakkautta. Ohjelmasta on nähty televisiossa kaksi jaksoa ja erityisesti Karvisen toisen jakson asuvalinta herätti hilpeää keskustelua.

– Huvittaa, kun niin monelle tuli mieleen lonkero-juoma minun asusta, joka nähtiin Bachelorin toisessa jaksossa, että oli ihan pakko kysyä stoorien puolella. Se määrä viestejä, mitä olette tosta laittanu ja kyselynkin mukaan yli puolet on sitä mieltä, että ihan selkee lonkku. Kyllä tämä suomalaisten rakkaus kyseistä juomaa kohtaan aina vaan yllättää, Karvinen kirjoitti kuvakarusellin yhteyteen.

Tämän kauden Bachelor on Joonas Kenttämies, joka asuu tällä hetkellä Kaliforniassa. Kenttämies on ammatiltaan ohjaaja-kuvaaja, joka on tehnyt kansainvälistä uraa 11 vuoden ajan maailmalla. Hän kertoo työskennelleensä viimeisimpänä muun muassa Jennifer Lopezin, Eva Longorian ja Ariana Granden kanssa.

Sosiaalisesti aktiivinen Kenttämies kertoo haaveilevansa kuitenkin jo perheestä ja olisi valmis rauhoittamaan omaa sosiaalista elämäänsä.

– Suoraan sanottuna rukoilin viime kesänä, että löytäisin tulevan vaimoni, ja sitten minua pyydettiin mukaan tähän ohjelmaan, Kenttämies kertoi MTV Uutisten haastattelussa.

Äiti ja sisko järkyttyivät, kun he kuulivat tv-projektista.

– He sanoivat, että älä lähde. Mutta kyllä he nyt ovat jo rauhoittuneet.