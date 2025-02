Bachelor-pari puhuu yhteisestä tulevaisuudestaan – tästä asiasta Monican tytär oli huolissaan

Bachelor Suomi -ohjelmassa rakastuneet Joonas ja Monica antoivat ensimmäisen yhteishaastattelun.

Bachelor Suomi -ohjelmasta tutun Joonas Kenttämiehen ja Monica Torin parisuhde jatkui myös ohjelman kuvausten jälkeen. Joonas on luonut vuosien ajan uraa Los Angelesissa kuvaajana ja ohjaajana, mutta tällä hetkellä hän asuu yhdessä Monican kanssa Suomessa.

Monica pääsi pian ohjelman kuvausten jälkeen tutustumaan Joonaksen kotikulmiin Los Angelesiin.

– Kaunis paikka ja iso, ihan erilainen meininki. Olin ihan, että wau, ihana olla täällä, Monica sanoo ja kertoo, että hän ei ollut aikaisemmin käynyt Los Angelesissa, saati Amerikassa.

Joonas on asunut Los Angelesissa Venice Beachilla, jonne hän vei Monican reissun aikana. Monica ei täysin vakuuttunut alueesta ja kuvailee siellä olleen ”aika villiä”.

– Minä ehkä esittelin alueen vähän väärin, että mennään suoraan sirkuksen keskelle, Joonas naurahtaa.

– Siellä vähän kilpaillaan, kenellä on parempi show. Siellä voi käydä, ehkä tunniksi katsomaan, mutta ei asumaan tai olla koko päivää. Miten sinä olet kestänyt olla siellä joka päivä, Monica pohtii ja katsoo Joonasta.

Joonas näytti reissun aikana Monicalle eri alueita Los Angelesissa.

– Me oltiin jonkin aikaa Malibussa ja mietimme pitkään, että tämä on meidän oloinen paikkamme. Se kämppä, mikä siellä vuokrattiin, se on nyt palanut pois, Joonas kertoo.

– Santa Monica oli myös meidän yksi suosikkipaikkamme, Monica jatkaa.

Joonas kertoo, kuinka ihmiset pysäyttelivät ja kehuivat Monican kauneutta Los Angelesissa.

– Olen ollut tietoinen alusta asti, miten spesiaali ja uniikin kaunis hän on, mutta siellä se oikein korostui. Jenkit ovat niin nopeita antamaan kehuja, Joonas sanoo.

Pariskunta on elänyt ohjelman kuvausten jälkeen Suomessa yhteistä arkea, johon kuuluu myös Monican teini-ikäinen tytär. Koko perhe ei ole heti muuttamassa pysyvästi Los Angelesiin, vaan he etenevät hiljalleen.

– Minä tulen tekemään sinne enemmän työreissuja, juuri tulin sieltä töistä. Siellä on meidän haaveemme. Haluamme nähdä paljon maailmaa ja kokea paljon yhdessä.

Joonas on löytänyt yhteisen sävelen Monican tyttären kanssa ja kaksikko puhuu keskenään englantia.

– Hän oli alussa, että äiti, meidän elämämme muuttuu ja pitääkö meidän muuttaa Losiin. Heti kun hän pääsi tapaamaan Joonaksen, niin hänellä tuli rento ja rauhallinen olo. Häntä ei enää jännitä tai pelota, Monica iloitsee.

