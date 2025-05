Yhdysvaltalaistähdet hämmästyivät Bachelor-Joonaksen taidonnäytteestä: "Katso tuota äijää"

Joonas Kenttämies postasi someen yllättävän videon, jossa hän esiintyy yhdysvaltalaistähtien Kevin Hartin ja James Cordenin kanssa.

Bachelor Suomi -ohjelmasta tuttu Joonas Kenttämies postasi Instagram-tililleen videoklipin, jossa näyttelijöinä ja koomikoina tunnetut yhdysvaltalaistähdet Kevin Hart ja James Corden saapuvat hämmästelemään hänen treenihetkeään.

Rannalla kuvatun videon alussa Kenttämies vetää leukoja korkeassa tangossa roikkuen.

– Voi luoja, tänne kaikki voimistelijat tulevat hengailemaan, Hart sanoo hänen ja Cordenin astellessa rannalle.

– Katso tuota äijää, Corden ihmettelee ja osoittaa leukoja vetävää Kenttämiestä.

Hart ja Corden saapuvat Kenttämiehen luo, ja tämä esittelee kaksikolle lisää taitojaan. Paikalle kerääntyy väkeä, ja pian myös Hart hyppää tankoon ja alkaa vetää leukoja.

– Kun Kevin ja James liittyivät aamutreeniimme, Kenttämies kirjoittaa englanniksi videonsa yhteydessä.

Kenttämiehen mukaan videoklippi on peräisin Kevin Hart: What The Fit -tosi-tv-sarjan ensimmäiseltä, vuonna 2018 julkaistulta tuotantokaudelta. Sarjassa Hart sekä jaksoittain vaihtuvat vieraat tutustuivat erilaisiin urheilulajeihin.