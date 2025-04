Bachelor-Monica avaa eropäätöstään – ex-pari ei asu enää yhdessä: "Joonas on muuttanut pois luotani"

Bachelor-Joonas ja Monica ovat eronneet.

Bachelor Suomi -ohjelmassa tavanneet Joonas Kenttämies ja Monica Tor ovat eronneet. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Pariskunnan suhde syttyi viime syksynä, kun ohjelmaa kuvattiin Kreikassa. Joonas valitsi viimeisessä ruususeremoniassa Monican, joka otti onnellisena ruusun vastaan.

Pariskunnan suhde jatkui myös ohjelman jälkeen, mutta he joutuivat salailemaan asiaa kuukausien ajan, jotta se ei paljastuisi kotikatsomoihin. Tällä viikolla pari erosi.

Monica kertoo MTV Uutisille parin juhlistaneen Joonaksen syntymäpäivää hotellissa viime sunnuntaina. Heti seuraavana päivänä eli maanantaina 31. maaliskuuta he kävivät vakavan keskustelun.

– Maanantaina Joonas nosti asian esiin, että hänen ajatuksissaan oli, että ottaisimme taukoa suhteesta. Sanoin hänelle, että mielestäni tämän on eron paikka. Harkitsin asiaa useampaan kertaan. Eropäätös oli minun, Monica kertoo.

Monica kertoo kokeneensa Joonaksen kanssa hyviä hetkiä ja hänellä oli aitoja tunteita miestä kohtaan.

– Halusin yrittää ja yritin, että tämä voisi toimia. Jos tulevaisuudessa tuntuu, että haluamme vielä jatkaa ja meillä on vielä tunteita toisiamme kohtaan, niin sitten voidaan. Nyt oli kuitenkin aika erota.

Monica ei halua tarkemmin avaa eron syitä, mutta hän hieman raottaa asiaa.

– Syynä eroon oli, että meillä oli erilaiset elämänarvot. Näen kuitenkin, että hän on hyvä ihminen.

Joonas on luonut vuosien ajan uraa Los Angeleissa, mutta kuvausten jälkeen viettänyt enemmän aikaa Suomessa Monican luona.

– Hän on asunut täällä pidemmän ajan, mutta on myös asunut muuallakin. Nyt hän on muuttanut kokonaan pois luotani.

Monica kyynelehtii vuolaasti puhelimessa haastattelun aikana.

– Nyt on rankkaa, kun on panostanut ihmiseen ja se loppuu. Tämä oli hyvä elämänkokemus, enkä kadu mitään. Nyt olen vain uupunut ja stressi päällä.

– Meillä oli hyviä hetkiä yhdessä ja koimme hienoa asioita. Olen tosi kiitollinen tästä kokemuksesta.