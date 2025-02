Bachelor-Joonas ja Monica ensimmäisessä yhteishaastattelussa – näin suhde eteni kuvausten jälkeen

Bachelor Suomi -sarjan Joonas ja Monica antoivat ensimmäisen yhteishaastattelun.

Kuvaaja-ohjaaja Joonas Kenttämies ja Monica Tor löysivät toisensa Bachelor Suomi -ohjelmassa, jonka viimeinen jakso nähtiin Maikkarilla viime viikolla. Todellisuudessa pariskunta on pitänyt yhtä jo syyskuusta lähtien, mutta he ovat joutuneet salailemaan suhdettaan.

Pariskunta myöntää, että tunteet kipinöivät jo ensimmäisellä kohtaamisella.

– Ihastuin Joonakseen tai rakastuin, miten hän puhui ja huomasin hänestä, että hän on aito ihminen. Hän oikeasti puhui sydämestään. Joka ikinen sana on totta ja aitoa, Monica kertoo.

Joonas muistaa edelleen sen hetken, kun hän tapasi Monican ensimmäistä kertaa ohjelman ensimmäisenä kuvauspäivänä. Joonas odotti punaisen maton päässä, kun Monica käveli häntä tapaamaan.

– Kun hän astui ulos autosta ja lähti kävelemään minua kohti, niin näin sieltä kaukaa jo hymyn ja sitä kautta ihanan energian. Olin aika pilvilinnoissa ensimmäisen hetken, kun hän käveli minua kohti. Huomasin heti kun halasimme, että tässä on nyt jotain enemmän, Joonas kertoo hymyillen.

Bachelor-Joonas antoi Monicalle viimeisen ruusun.

Kuvausten jälkeen rakkauskupla ei puhjennut, vaan suhde syveni entisestään. Pari vietti aluksi aikaa sekä Joonaksen Suomen-kodin vuokra-asunnossa että Monican kotona. Lopulta vuorottelu kahden kodin välillä alkoi väsyttää ja Joonas muutti Monican luokse asumaan.

Pari ei voinut näyttäytyä yhdessä kodin ulkopuolella ohjelman pyöriessä televisioissa, ettei suhde paljastu ulkopuolisille. Tarkkasilmäiset kuitenkin huomasivat Joonaksen viettävän aikaa Monican luona, vaikka hän peitteli itseään vaatetuksella kodin ulkopuolella.

– Olisinko yhden päivän ollut ilman pipoa ulkona, niin tuottajalta tuli viesti, että Jodelissa on tunnistettu sinut hänen pihassaan, joten vaihtakaa strategiaa. Olin okei, nyt rämmin takapihan metsän kautta. Välillä olin todella syvässä lumihangessa, Joonas nauraa.

Ohjelma kuvattiin Kreikassa viime syksynä, mutta viimeinen jakso Suomessa. Kaikki kohtasivat toisensa viimeisessä jaksossa ja saivat esittää mieltä askarruttavia kysymyksiä toisilleen. Erityisesti Joonas sai paljon kysymyksiä muilta osallistujilta, mutta myös Monica sai oman osansa.

Monica myöntää yllättyneensä asiasta.

– Yllätyin, että yhtäkkiä minun kimppuuni hyökättiin ja sain yllättäviä kysymyksiä, mitä en oikein odottanut. Meillä oli asiat hyvin villassa kuvausten aikana. Ei ollut mitään sen suurempaa draamaa, enkä kohdellut ketään väärin. Se oli vähän shokki, Monica harmittelee.

– Olin hyvin surullinen. Se päivä oli tosi vaikea minulle ja sinä päivänä teki mieli huutaa kunnolla. Menin vessaan itkemään ja puhdistin oloa. Joonas tuki minua hyvin sinä päivänä.

Joonas ja Monica löysivät toisensa Bachelor Suomi -ohjelmassa.

Ohjelma on herättänyt paljon keskustelu tv-katsojien keskuudessa ja monilla on oma mielipiteensä. Pariskunta kiittelee, että he ovat saaneet paljon palautetta ihmisiltä.

– Ensinnäkin isot kiitokset kaikille, jotka ovat tsempanneet. On tullut tosi paljon kommentteja ja suurin osa on ollut tosi hyvää. Muutama prosentti, mikä on ollut negatiivista, on ollut yllättävän raakaa. Se on jännä, kun suomalaiset ovat niin mukana tässä suhteessa ja ihan kuin he tietäisivät, mitä pitää tehdä. Minulle on sanottu suoraan, älä valitse sitä ja ihan väärin teit, Joonas sanoo.

– Meidän pitää keskittyä ihmisiin, jotka rakastavat meitä ja toivovat meille hyvää. Negatiiviset voi laittaa pikkuisen sivuun, Monica jatkaa.

Monica kertoo yllä olevalla videolla tuntemuksistaan juuri ennen viimeistä ruususeremoniaa sekä pari myös avaa tulevaisuuden suunnitelmiaan.