Bachelorista tuttu Monica avaa tuntemuksiaan – ylistää Joonasta: "Kiitos tuesta rakas"

Joonas Kenttämies löysi Bachelor Suomi -ohjelmasta rinnalleen Monican.

Joonas Kenttämies löysi Bachelor Suomi -ohjelmasta rinnalleen Monican, jolle antoi viimeisen ruusun. Rakkaus parin välillä ei kuihtunut ohjelman jälkeen, vaan he ovat tänä päivänä yhdessä.

Ohjelma kuvattiin Kreikassa, mutta viimeinen jakso Suomessa. Ohjelman päätösjaksossa Kenttämies ja naiset tapasivat kuvausten jälkeen ja puivat villan tapahtumia.

Monica avaa nyt tuntemuksiaan, millainen viimeinen kuvauspäivä Suomessa oli.

– Tämä oli rehellisesti raskas päivä. Kiitos tuesta rakas! Monica kirjoittaa kuvakollaasin yhteyteen.

Pariskunnan piti olla viime viikolla yhteishaastattelussa Huomenta Suomessa, mutta lopulta Kenttämies saapui haastatteluun yksin.

– Monica on lepäämässä. Tämä on ollut intensiivinen matka meille molemmille, ja varmasti kaikille muillekin, jotka ovat olleet mukana. Hän tulee jakamaan oman puolen tarinasta, kun on valmis. Tämä on sellainen hetki, varsinkin kun jaksot ovat tulleet ulos, kaikki tunteet nousevat uudestaan pintaan, ja koko kansa mukana kommentoimassa kaikkea. Ei se ole helppoa, Kenttämies kuvaili suorassa lähetyksessä.

Joonas kertoi haastattelussa, että pariskunta joutui piilottelemaan suhdettaan syyskuun lopusta asti. Viestipalvelu Jodelissa oli kuitenkin huomattu Joonaksen viettävän aikaa Monican kodin lähistöllä.

– Olen siitä asti kulkenut piiloreittejä metsän kautta, Joonas naurahtaa.