Bachelor-parin piti olla yhdessä suorassa lähetyksessä – tästä syystä Monica ei tullut paikalle

Bachelor-parin piti olla Huomenta Suomen haastattelussa.

Bachelor Suomi -ohjelman päättyi eilen keskiviikkona 12. helmikuuta, kun kaikki kohtasivat toisensa. Bachelor Joonas Kenttämies ja hänen valitsemansa Monica paljasti juontaja Shirly Karviselle, että he ovat edelleen yhdessä.

Bachelor-parin piti olla tänään torstaina 12. helmikuuta Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä haastattelussa, mutta lopulta Kenttämies saapui haastatteluun ilman Monicaa.

– Monica on lepäämässä. Tämä on ollut intenssiivinen matka meille molemmille, ja varmasti kaikille muillekin, jotka ovat olleet mukana. Hän tulee jakamaan oman puolen tarinasta, kun on valmis. Tämä on sellainen hetki, varsinkin kun jaksot ovat tuleet ulos, kaikki tunteet nousevat uudestaan pintaan, ja koko kansa mukana kommentoimassa kaikkea. Ei se ole helppoa, Kenttämies kuvaili suorassa lähetyksessä.

– Me ollaan kaikki kuitenkin ihmisiä. Hän haluaa tulla aidosti valmiina jakamaan fiiliksiään, kun on sen aika, hän lisäsi.

Kenttämies kertoi pariskunnan edelleen olevan yhdessä.

