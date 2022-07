Avioehtosopimusta ei enää pidetä epäluottamuslauseena – "Se on vähän kuin autovakuutus"

Avioehtojen suosio suhteessa solmittujen avioliittojen määrään on viime vuosina ollut kasvussa. Johtaja Ari Torkkel Digi- ja väestötietovirastosta kertoo, että avioehtojen määrässä on tapahtunut nousua hiljalleen.

Keskimäärin avioliittoja on Tilastokeskuksen mukaan solmittu viimeisen neljän vuoden aikana noin 22 000 vuodessa. Samaan aikaan avioehtoja on laadittu hieman yli 8 000 vuotta kohden.

Torkkel sanoo, että vielä vuosikymmen sitten noin neljännes pareista teki avioehdon. Hänen mukaansa avioehtoja laaditaan erityisesti tilanteissa, joissa pareilla on varallisuuseroja tai jommallakummalla on yritystoimintaa.

– Todellisuudessa on myös todella yleistä, että pari on ollut jo pidempään naimisissa, ja avioehto tehdään vasta vanhemmalla iällä.

Yhteiskunnallinen muutos avioehtojen taustalla

Keskeisenä tekijänä avioehtosopimuksien suosion kasvun taustalla on yhteiskunnan muuttuminen. Avioliittolaki laadittiin lähes sata vuotta sitten, ja sen ajan peruja on myös avio-oikeus.

– Nykyinen avio-oikeussäännös on tullut lakiin jo 1930-luvulla, ja oikeastaan aivan erilaiseen yhteiskuntaan. Nykyään puolisoilla saattaa jo liittoon mennessä olla varallisuutta, ja he haluavat tehdä sopimuksia kaiken varalta. Sekin vaikuttaa, että avioitumisikä on noussut huomattavasti siitä, mitä se joskus oli 1960-luvulla. Nykyään mennään naimisiin useimmiten vasta yli 30-vuotiaana, Torkkel toteaa.

– Nykyään perheet ovat monimuotoisempia ja naisen asema on parantunut vuosikymmenten saatossa, joten on ihan ymmärrettävää, että ihmiset ajattelevat, ettei avio-oikeus palvele enää niitä etuja siinä laajuudessa kuin aiemmin.

Myös Pölläsen mukaan suhtautuminen avioehtoon on muuttunut myönteisempään suuntaan, kun ihmisten kiinnostus omaa talouttaan kohtaan on lisääntynyt.

– Vanhanaikainen asenne on saattanut olla se, että avioehto on epäluottamuslause avioliittoa kohtaan. Nykyään ajatellaan, että se on vakuutus pahan päivän varalle. Se on vähän kuin autovakuutus. Kukaan ei varmasti hanki autovakuutusta sen takia, että ajattelisi ajavansa kolarin, vaan varautuakseen siihen, että asiat eivät mene niin kuin on suunniteltu.