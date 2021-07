Näin avioliitto vaikuttaa talouteesi – avioehtosopimuskaan ei vapauta kaikista velvollisuuksista

Avioliiton solmiminen sitoo osapuolet yhteen myös taloudellisesti. Vaikka omaisuus ei muutu yhteiseksi, puolisoiden välillä on elatusvelvollisuus. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?

– Usein ei ymmärretä, kuinka laaja avio-oikeus on. Avioparin toinen osapuoli ei esimerkiksi voi kartuttaa omaisuuttaan toisen kustannuksella siten, että maksaa pois omaa asuntolainaansa samalla, kun toinen hoitaa suurimman osan perheen menoista.

Avioehtosopimuksen sovittelemisen edellytykset ovat kuitenkin tiukat. Korkeimman oikeuden antaman ratkaisun perusteella sovittelu on mahdollista periaatteessa vain silloin, kun toinen osapuoli jäisi muuten vaille taloudellista perusturvaa.

Avioliitossa koti on yhteinen

Asunnon omistava puoliso voidaan myös häätää oikeusteitse, jos oikeus katsoo, että toinen osapuoli on enemmän asunnon tarpeessa. Tällä taas on oikeus asua asunnossa, kunnes avioeroon liittyvä ositus on tehty loppuun.