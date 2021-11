Avin ravintolakierros paljasti ongelman Itä-Suomessa: Asiakkaat eivät pääse kotiin

Käsitys on väärä, sillä laki edelleen vaatii hygieniaa koskevan ohjeistuksen. Lisäksi asiakkailla on oikeus saada ravintolan koronasuunnitelma – tai edes sen tiivistelmä – nähtäväkseen.

– Erityisesti nyt pikkujoulukauden alkaessa on tärkeää, että asiakkaat on ohjeistettu hyvin ja suunnitelmat taudin leviämisen ehkäisemiseksi on laadittu.