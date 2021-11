Tiesitkö? Useat viranomaiset valvovat taksiliikennettä – Verohallinnossa käynnissä tehostettu hanke, vihjeet väärinkäytöksistä tervetulleita: "Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta"

Mikä on kunkin viranomaisen vastuualue taksiliikenteen valvonnassa?

Poliisi valvoo liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, esimerkiksi kuljettajan ajokuntoa tai ajoneuvon liikennekelpoisuutta

että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja

että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä

että taksinkuljettajalla on ajolupa ja taksiliikennettä harjoittava ajoneuvo on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen

että taksissa on asianmukainen taksivalaisin Työsuojeluviranomainen (ESAVI) valvoo ulkomaisen työvoiman käyttöä – Valvonnan tavoitteena on reilun kilpailun ja reilujen työehtojen edistäminen sekä harmaan talouden ehkäiseminen.

Traficom valvoo että hintatiedot on esitetty asianmukaisesti

että taksissa on taksimittari tai muu järjestelmä tai laite

Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta

havainnoi mittareita ja muita sovelluksia – Tavoitteena on kitkeä harmaata taloutta, Verohallinnon apulaisjohtaja Tarja Valsi kiteyttää.

