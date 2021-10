Vapaus koittaa vihdoin! Näin koronarajoitukset poistuivat tänään

Maskit omaan harkintaan

THL suosittelee kuitenkin suosittelee yhä maskin käyttöä julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan.

Myös erityisesti julkisessa liikenteessä on THL:n mukaan yhä suotavaa käyttää maskia. Matkustajamäärien ennakoidaan kasvavan nopeastikin kuun puolivälissä, kun valtakunnallinen etätyösuositus päättyy 15.10.

Ravintolarajoituksia höllättiin

Ravitsemisliikkeiden anniskelu on leviämisvaiheen alueilla sallittu klo 07–24 ja ravitsemisliikkeet saavat olla avoinna klo 05–01. Ajat pitenevät tunnilla aiemmista rajoituksista.

MTV uutisten tietojen mukaan ravintoloiden toimintaa on määrä rajoittaa tautitilanteen mukaan ainakin siihen asti, kunnes rokotekattavuus nousee 80 prosenttiin.

Karaoke soimaan!

Pikkujoulukauden railakkuutta suitsitaan silti yhä leviämisalueiden ravintoloissa. Niissä ravintoloissa, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisätiloissa ja ulkotiloissa käytössä on vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravintoloissa on vastaavasti sisä- ja ulkotiloissa käytössä 75 prosenttia asiakaspaikoista.