Autoliiton turvaistuintesti: Yksi kannattaa jättää kauppaan

Törmäystestissä ei epäonnistumisia

Uusien R129-istuinten pitää läpäistä sivutörmäystesti, jollaista ei aiempaan tyyppihyväksyntään ole kuulunut. Autoliiton turvaistuintestissä sivutörmäystesti on ollut mukana jo ennestään.

Vain oikein asennettu istuin auttaa

– Se ei riitä, että istuin on oikein asennettuna turvallinen, jos istuinta on vaikea käyttää ja se tulee helposti asennettua väärin tai lapsi on vaikea kiinnittää istuimeen, Autoliiton viestintäpäällikkö Jukka Tolvanen toteaa tiedotteessa.