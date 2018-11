"Autokoulussa kuulin kauhutarinoita tästä" – Kunnianhimoinen turboympyrä kylvää kauhua autoilijoissa: Onko tässä Suomen vaikein liikenneympyrä?

Finnoontien kiertoliittymä tuntuu olevan liikenneympyrä, joita osa rakastaa ja osa vihaa. Vuoden 2008 kuntatekninen saavutus on kaksikaistainen turboympyrä, jossa on kaksi kerrosta: yläkerroksessa kulkee ajoneuvoliikenne ja alakerroksessa kevytliikenne.

Hektinen ympyrä on ollut viime vuosien ajan todellinen kolarimagneetti ja vaaratilanteita ovat aiheuttaneet varsinkin ympyrän sisällä kaistaa vaihtaneet autoilijat. Harmaita hiuksia on myös aiheuttanut kaistojen hahmottaminen, joka on tuntunut osasta autoilijoista lähes mahdottomalta.