Autokauppiasta epäillään useista petoksista: Erehdyttänyt ainakin kymmentä asiakasta

Miehen epäillään tehneen espoolaisen, yksityisen autoalan yrityksensä kautta useita petoksia. Tapauksia on ainakin kymmenen erillistä kappaletta ja tekotapa on kaikissa tapauksissa samankaltainen. Yritys on ottanut vastaan vaihtoauton ja luovuttanut vaihdossa toisen auton asiakkaalle. Vaihdossa on sovittu, että yritys lunastaa vaihdossa asiakkaan vanhan auton velat hoitaakseen.