Autoilijan ei tarvitse pelätä pakkasta, jos tämä toimenpide on tehty – ikävä yllätys voi uhata lähes joka toista autoa

"Keskimääräinen käyttöikä noin viitisen vuotta"

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen on muistuttanut, että täyteen ladattu auton akku kestää jopa 70 pakkasastetta, mutta tyhjä hyytyy helposti . Hän on korostanut myös akun säännöllisen uusimisen tärkeyttä.

– Akun keskimääräinen käyttöikä on noin viitisen vuotta eli jos itsellä on vanhempi akku, kannattaa sen uusimista harkita vakavasti. Kokonaisvaltaisesti tarkasteltuna akun uusiminen tulee varmasti edullisemmaksi, jos sen tekee hyvissä ajoin ja silloin kun itselle sopii, eikä vasta pakon edessä kovana pakkasaamuna, kun auto ei enää käynnisty, Vesalainen on todennut.