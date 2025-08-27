Auto törmäsi lapseen jalkakäytävällä – poliisi pyytää apua

Kahdeksanvuotias lapsi sai osuman autosta poskeensa kävellessään jalkakäytävällä.
Pohjanmaan poliisilaitos pyytää havaintoja Kokkolassa tiistaina 19.8.2025 tapahtuneesta tilanteesta, jossa 8-vuotias lapsi sai osuman autosta kävellessään jalkakäytävällä.
Poliisin saamien tietojen mukaan tilanne sattui noin klo 17 Peurankadulla, kun 8-vuotias lapsi käveli jalkakäytävällä Venekannaksen suunnasta kohti Oravankatua. Myyränkadun kohdalla ison uudehkon valkoisen henkilöauton kuljettaja kääntyi yllättäen jalkakäytävälle, jolloin auton sivupeili osui lapsen poskeen.
Poliisi pyytää auton kuljettajaa ilmoittautumaan itse sekä kaikkia mahdollisia silminnäkijöitä kertomaan havainnoistaan.
Havainnot voi ilmoittaa poliisille puhelimitse numeroon 0295 415 501 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.pohjanmaa@poliisi.fi.