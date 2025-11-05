Useiden ihmisten kerrotaan loukkaantuneen auton ajettua väkijoukkoon Lounais-Ranskassa, Saint-Pierre-d'Oléronin kunnassa, kertoo muun muassa Reuters.
Ainakin yhdeksän ihmistä on loukkaantunut, kertoo pormestari Thibault Brechkoff Facebook-julkaisussaan.
Aikaisemmin Ranskan sisäministeri Laurent Nuñez kertoi X-julkaisussaan kahden uhreista olevan kriittisessä tilassa. Kaikkia uhreja hoidetaan sairaalassa.
Poliisi on ottanut kuljettajan kiinni, ja tapauksen tutkinta on käynnissä. Epäillyn kerrotaan olevan noin 30-vuotias läheisestä La Cotinièren kaupungista.
The Guardian lehdelle puhuneet, tutkintaa lähellä olevat ihmiset, kertovat, että auto ajoi väkijoukkoon tahallisesti. Viranomaiset eivät ole vahvistaneet teon motiivia.
Aiemmin ranskalainen media kertoi, että loukkaantuneita olisi kymmenen, joista neljä olisi vakavasti loukkaantuneita, kertoo The Guardian.
Uutinen päivittyy.