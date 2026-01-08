Palomestari ei ota kantaa siihen, miten vakavista loukkaantumisista on kyse.

Varsinais-Suomessa Paraisilla on tapahtunut kahden henkilöauton nokkakolari, kertoo pelastuslaitos. Saaristotie on suljettu onnettomuuden takia, ja liikenne seisoo Korppoon ja Kaarinan välillä.

Päivystävän palomestarin mukaan onnettomuudessa oli neljä ihmistä, jotka on pelastettu ajoneuvoista ja toimitettu jatkohoitoon. Palomestari ei ota kantaa siihen, miten vakavista loukkaantumisista on kyse.

Saaristotielle on muodostunut kilometrejä pitkät autojonot. Palomestarin mukaan tie pysyy suljettuna raivaustöiden ajan ja liikenteen normalisoitumiseen tulee menemään aikaa.