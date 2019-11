Autistinen tyttö joutuu viettämään kaiken ajan lukittuna ja eristyksissä: Tytön isä järkyttyi kohtelusta ja päätti toimia

Bethanyn isä Jeremy kertoo, että Bethanya on pidetty lukitussa ja eristetyssä "sellissä".

– Käytän termiä selli, koska huone oli lukittu. Hänet oli suljettu sinne. Huone on kolmisen metriä leveä ja neljä metriä korkea, Jeremy kuvaa Sky Newsin haastattelussa.

Isän mukaan tyttärellä on huoneessaan vain patja lattialla. Huoneessa ei ole ainuttakaan ikkunaa.

Bethany on ollut suljetulla osastolla 15-vuotiaasta lähtien, sillä hänen on arvioitu olevan riski itselleen ja muille. Nyt hän on ollut lukittuna hoitolaitokseen kolmisen vuotta.