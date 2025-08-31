Australiassa kahden poliisin ampumisesta epäilty jatkaa pakoaan: Vaimo kehottaa antautumaan

Australiassa aiemmin tällä viikolla kahden poliisin ampumisesta epäilty mies jatkaa yhä pakoaan.
Epäilty pakeni ampumisen jälkeen maastoon, eikä häntä ole sen jälkeen tavoitettu.
Epäillyn vaimo on lähettänyt australialaismedialle lausunnon, jossa hän kehottaa miestään antautumaan poliisille.
Yli 450 poliisia on osallistunut epäillyn etsintään Victorian osavaltiossa. Miehen on kerrottu tuntevan hyvin alueen, jonne hän pakeni. Lisäksi hänellä kerrotaan olevan selviytymistaitoja.