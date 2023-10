Yhdysvalloissa 18 ihmistä kuoli ammuskelussa – epäilty edelleen vapaana

Poliisi on julkistanut ampumisista epäillyn miehen henkilöllisyyden, ja hänen nimensä on Robert Card. Poliisi sanoo, että ampumisten tiimoilta etsittyä 40-vuotiasta miestä on syytä pitää aseistettuna ja vaarallisena. Osavaltion lainvalvontaviranomaisten mukaan epäilty on ampuma-aseohjaaja ja kuuluu Yhdysvaltain asevoimien reserviin.