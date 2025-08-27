Raskaasti aseistautunut poliisintappaja pakenee Australiassa

Australiassa poliisi etsii miestä, jonka epäillään ampuneen kuoliaaksi kaksi poliisia ja haavoittaneen kolmatta. Miehen uskotaan olevan raskaasti aseistautunut.
Paikallinen media kuvailee 56-vuotiasta epäiltyä radikalisoituneeksi salaliittoteoreetikoksi.
Tapahtumat lähtivät liikkeelle tiistaiaamuna, kun kymmenen poliisia oli mennyt tekemään kotietsintää Victorian osavaltiossa sijaitsevassa Porepunkahissa. Paikan päällä poliisit olivat joutuneet tulituksen kohteeksi.
Poliisi etsi karkuteille päässyttä miestä läpi yön, ja etsinnät ovat jatkuneet keskiviikkona.