Raskaasti aseistautunut poliisintappaja pakenee Australiassa

Australia Porepunkah AOP
Poliisit joutuivat tulituksen kohteeksi mentyään tekemään kotietsintää Porepunkahissa.AOP
Julkaistu 38 minuuttia sitten

MTV UUTISET

Australiassa poliisi etsii miestä, jonka epäillään ampuneen kuoliaaksi kaksi poliisia ja haavoittaneen kolmatta. Miehen uskotaan olevan raskaasti aseistautunut.

Paikallinen media kuvailee 56-vuotiasta epäiltyä radikalisoituneeksi salaliittoteoreetikoksi.

Tapahtumat lähtivät liikkeelle tiistaiaamuna, kun kymmenen poliisia oli mennyt tekemään kotietsintää Victorian osavaltiossa sijaitsevassa Porepunkahissa. Paikan päällä poliisit olivat joutuneet tulituksen kohteeksi.

Poliisi etsi karkuteille päässyttä miestä läpi yön, ja etsinnät ovat jatkuneet keskiviikkona.

Lisää aiheesta:

Sveitsissä vakava teräaseisku: Kolme pikkulasta haavoittunutPoliisi ampui veitsen kanssa riehuneen teinin AustraliassaTakaa-ajo päättyi laukauksiin Yhdysvalloissa, kahta poliisia ammuttu – suuri operaatio käynnissä GeorgiassaKuka ampui ketäkin? Sivullisia ammuttu poliisien ja ryöstäjäksi epäillyn välisessä tulituksessa New OrleansissaAsemies iski olut kädessään uima-altaalla San Diegossa – poliisi ampui kuoliaaksiNuori terrorisyytteeseen Australiassa
AustraliaUlkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Australia